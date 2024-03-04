Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях НАТО вблизи границ России

Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях НАТО Nordic Response 2024 вблизи границ России. Об этом сообщает РИА Новости.

Учения пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта. В них примут участие более 20 тысяч военнослужащих. Nordic Response 2024 является частью масштабных учений Североатлантического альянса Steadfast Defender.

Ожидается, что на учения будут направлены более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, а также более 100 истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные учения НАТО Nordic Response могут привести к эскалации и не останутся без ответа Москвы. По ее словам, Россия будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности.