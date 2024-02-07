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16:37, 7 февраля 2024Мир

МИД России пообещал ответ на учения НАТО

Захарова: военные учения Nordic Response могут привести к эскалации

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военные учения НАТО Nordic Response могут привести к эскалации и не останутся без ответа Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Очередные милитаристские действия норвежских властей чреваты дополнительной эскалацией напряженности в Евроарктическом регионе. Кроме того, наносят ущерб безопасности самой Норвегии, фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета», — сказала представитель МИД.

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Известно, что учения, которые планируется провести в Финляндии, Норвегии и Швеции, пройдут с 4 по 15 марта текущего года. В них будут участвовать около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. По словам Захаровой, Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ и будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности.

Ранее Захарова отреагировала на завершение Швецией расследования по «Северным потокам».

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      Александра Д Борисова
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