Захарова отреагировала на завершение Швецией расследования по «Северным потокам»

Захарова: Швеция боится раскрыть правду по диверсиям на «Северных потоках»

Швеция боится раскрыть правду по диверсиям на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». На решение Стокгольма прекратить расследование отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, шведские власти «по причинам, не поддающимся никаким логическим объяснениям, кроме одного», изначально демонстрировали несерьезность намерения довести дело до конца.

«Боязнь раскрыть правду, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции на самом деле, боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, но и конкретные детали найти и выявить — об исполнителях и заказчиках», — объяснила причину дипломат.

Ранее шведская прокуратура заявила, что в ходе расследования диверсии на российских газопроводах «Северный поток» не смогла установить подозреваемых и поэтому закрыла дело. Отмечается, что следствие лишь установило тот факт, что граждане Швеции не были причастны к этой диверсии. Все материалы по этому делу Стокгольм передаст ФРГ, которая до сих пор продолжает расследование.