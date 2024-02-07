«Это и есть тот самый апокалипсис. Конец всему». Медведев описал сценарий войны России и НАТО

Медведев: РФ ответит баллистическими и крылатыми ракетами в случае войны с НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в случае войны России и НАТО мир ждет апокалипсис. По его словам, заявления западных политиков о грядущем военном конфликте с Москвой очень опасны. При этом Медведев напомнил, что Россия многократно говорила об отсутствии у нее таких планов.

Медведев заявил, что война с НАТО будет вестись не по сценарию СВО

Зампред Совбеза заявил, что руководители стран НАТО, говоря о войне с Россией, пытаются отвлечь избирателей от многомиллиардных трат на помощь Украине. «Ведь гигантские деньги идут не на решение социальных задач в этих государствах, а на войну в чужой для налогоплательщиков умирающей стране, население которой разбежалось по Европе и терроризирует местных жителей», — заявил он.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Медведев считает, что, если такая война случится, она не пойдет по сценарию специальной военной операции (СВО) на Украине: не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники и дронов. Он отметил, что военные потенциалы России и НАТО несопоставимы, так как совокупный военный бюджет западных стран может достигать полутора триллионов долларов. Поэтому ответ России будет асимметричным, страна использует баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками, заявил Медведев.

И это и есть тот самый пресловутый апокалипсис. Конец всему Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Политик считает, что западные лидеры должны говорить избирателям правду и объяснять, что действительно произойдет, а не лгать о готовности к войне с Россией.

В Германии заявляли о формировании сценариев развития конфликта России с Украиной

Ранее депутат бундестага ФРГ Жаклин Настич обратилась к немецкому кабмину с вопросом о возможных сценариях окончания конфликта на Украине. «Какие сценарии войны между Россией и НАТО или между Россией и Федеративной Республикой Германия уже рассматривались в Федеральном министерстве обороны?» — говорилось в вопросе Настич.

Парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер, отвечая на это обращение, отметила, что этот конфликт изменил обстановку в области безопасности в Европе. По ее словам, бундесвер и Минобороны ФРГ для обеспечения обороноспособности НАТО сформировали определенные сценарии дальнейшего развития событий.

«Бундесвер ориентируется на свою основную задачу современной национальной обороны и обороны союзников на основе Стратегии национальной безопасности. Эта основная миссия определяет самооценку, структуру, функциональность, многонациональное сотрудничество, а также подготовку и учения бундесвера», — говорилось в ответе.