Запад захотел выставить России условие перед конфискацией активов в пользу Украины. В чем заключается этот план?

FT: Запад хочет выпустить долговые обязательства для Киева под залог активов РФ

Западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины с использованием российских активов в качестве залога. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга Financial Times

Согласно инициативе, замороженные в Европе российские активы будут выступать как гарантия погашения долга. В таком случае страны-союзники Киева сначала потребуют от России погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа — начнут изымать замороженные активы.

Также уточняется, что подобный план среди стран G7 распространила Бельгия. Он рассматривается как основной вариант размораживания принадлежащих России средств для помощи Украине.

Ранее власти Бельгии договорились о создании фонда в 1,7 миллиарда евро за счет налогообложения доходов активов России. На Украине намерены использовать эти деньги как залог для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов, это позволило бы занимать деньги на рынках капитала без необходимости рисковать своими резервами.

В России назвали идею Запада замаскированной попыткой присвоить резервы

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в комментарии РИА Новости назвал предложение Запада по выпуску облигаций для поддержки Украины замаскированной попыткой присвоить российские резервы.

Эта «плодотворная дебютная идея» является творческой переработкой ранее предложенной идеи выпуска Украиной «репарационных» облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве. Однако обе идеи в равной степени противоречат международному праву и являются замаскированными «сравнительно честными способами отъема» замороженных российских резервов Максим Осадчий начальник аналитического управления банка БКФ

Эксперт подчеркнул, что ответом на подобные действия может быть открытая конфискация Россией активов резидентов недружественных стран.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что Россия не примет ни один план по конфискации заблокированных на зарубежных счетах активов Москвы и отреагирует на это как на акт международного бандитизма.

Саммит ЕС утвердил использование доходов от российских активов для помощи Киеву

1 февраля Саммит Евросоюза утвердил предложение Европейской комиссии (ЕК) об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования помощи Украине.

Предполагается, что полученные от российских активов доходы будут храниться на специальных счетах для финансирования помощи Украине до востребования.

До принятия этого решения, 28 января, МИД России заявил, что Москва адекватно и эффективно ответит на любые попытки конфискации со стороны стран Запада.

Неоднократно отмечали, что изъятие имущества Российской Федерации неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств МИД России

В ведомстве назвали возможную конфискацию посягательством на суверенную недвижимость и «банальным воровством одной группой государств собственности другого».

Захарова прокомментировала решение ЕС о передаче активов России на поддержку Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Евросоюза об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине воровством, которое Запад навязывает мировому сообществу.

Дипломат отметила, что 33 миллиарда евро, которые будут предоставлены украинской стороне в виде кредитов, «еще глубже вгонят страну в долговую яму».

По сути, мы будем иметь дело с банальным воровством, которое вполне укладывается в парадигму «миропорядка, основанного на правилах», навязываемого Западом мировому сообществу Мария Захарова официальный представитель МИД России

По ее словам, в Евросоюзе происходит милитаризация экономики, Брюссель хочет преодолеть финансовый кризис за счет форсированного перехода на военные рельсы. Захарова подчеркнула, что это станет потенциальным вызовом безопасности для всего мира.

