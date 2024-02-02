МИД назвал передачу доходов от российских активов Украине воровством

Захарова назвала передачу доходов от российских активов Украине воровством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала использование Евросоюзом дохода от активов России для помощи Украине «банальным воровством». Об этом пишет РИА Новости.

Захарова также отметила, что 33 миллиарда евро, которые будут предоставлены украинской стороне в виде кредитов, «еще глубже вгонят страну в "долговую яму"».

1 февраля саммит Евросоюза утвердил предложение Европейской комиссии об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования помощи Украине. Помимо этого, саммит ЕС постановил увеличить бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на период до 2027 года.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с канадской коллегой Мелани Жоли использование замороженных активов России и поставки систем ПВО.

