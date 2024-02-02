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15:42, 2 февраля 2024Бывший СССР

Кулеба обсудил с канадской коллегой использование российских активов

Главы МИД Украины и Канады обсудили использование активов России и поставки ПВО
СюжетСанкции против России:

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с канадской коллегой Мелани Жоли использование замороженных активов России и поставки систем ПВО. Об этом пишет «Укринформ».

Как сообщается, главы МИД обсудили поправки в соглашении о свободной торговле между странами и реализацию «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Также был затронут вопрос поставок систем ПВО в качестве военной помощи.

«Работаем над вопросом использования замороженных активов России. (...) Также говорили о новых раундах санкций против России и о реализации "формулы мира" президента Зеленского», — заявил украинский дипломат. Он подчеркнул, что нет причин сомневаться в последовательности поддержки Канады.

Ранее Канада задержала поставку ЗРК NASAMS Украине из-за отсутствия согласия США. В ответ глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал Канаду в интервью Globe and Mail за задержку.

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      Юрий Леонов
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