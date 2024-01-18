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16:39, 18 января 2024Мир

Канада задержала поставку ЗРК NASAMS Украине из-за отсутствия согласия США

The Globe and Mail: Канада задержала поставку ЗРК NASAMS на Украину из-за США

Фото: Royal Norwegian Navy

Отсутствие согласия США стало причиной задержки Канадой поставки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS на Украину. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Канада задержала передачу ЗРК, поскольку сначала необходимо заключить с Вашингтоном соглашение о сделке по приобретению американской военной продукции через третью страну, однако договор все еще не согласован.

Как отмечает издание, NASAMS считаются одними из лучших систем ПВО, так как каждая такая система содержит радар, передвижной командный центр, пусковые установки, несущие до шести ракет.

Ранее стало известно, что США и Канада забыли произвести обещанный Киеву ЗРК NASAMS. Уточняется, что у одной из компаний, занимающихся производством систем ПВО, отсутствует контракт с США на создание комплекса

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      Дарья Балацкая
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