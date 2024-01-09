США и Канада забыли произвести обещанный Киеву ЗРК NASAMS

CTV: закупленный Канадой для Киева ЗРК NASAMS так и не был поставлен на Украину

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада еще годом ранее закупила у США для нужд Украины, так и не был поставлен Киеву. По информации телеканала CTV, его могли просто забыть произвести.

По данным Минобороны Канады, Оттава пообещала Вооруженным силам республики (ВСУ) систему противоракетной обороны класса «земля-воздух», стоимость которой оценивают в 406 миллионов долларов, 10 января 2023 года. Спустя год одна из двух компаний, участвовавших в разработке ЗРК, утверждает, что у нее нет контракта на создание NASAMS.

Дело в том, что Канада оплатила Соединенным Штатам полную стоимость системы, чтобы страна смогла напрямую заключить соглашение с Киевом о поставке оружия за границу. Американское правительство подписало контракт на производство NASAMS с компанией Raytheon, которая создавала ЗРК совместно с норвежской Kongsberg, в которой как раз заявили об отсутствии контракта с США.

«Мы остаемся в тесном контакте с украинскими официальными лицами по поводу наиболее насущных оборонных потребностей Украины, и Канада будет продолжать активизировать работу и удовлетворять эти потребности, предоставляя комплексную военную помощь», — сообщила CTV представитель Министерства обороны Андре-Анн Пулен.

На Украине настаивают, что ракетные системы средней дальности могут сыграть решающую роль для защиты территории республики от бомбардировок, так как они способны сбивать самолеты, дроны и крылатые ракеты.