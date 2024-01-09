В США заявили о неспособности украинской системы ПВО сбивать российские ракеты

MWM: система ПВО Украины не способна сбивать российские ракеты

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способна сбивать российские ракеты. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Хотя украинские источники утверждают, что в прошлом система ПВО страны успешно перехватывала удары ракет "Кинжал", международные аналитики ставят это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем, которыми располагают ВСУ», — отмечается в материале издания.

Также авторы материала обращают внимание, что украинские военные не раз заявляли о невозможности сбить российские ракеты X-22.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат признал бессилие украинских средств ПВО перед ракетой X-22. В частности, он заявлял о необходимости специальных средств для перехвата вооружений подобного типа.