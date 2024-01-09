Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:56, 9 января 2024Мир

В США заявили о неспособности украинской системы ПВО сбивать российские ракеты

MWM: система ПВО Украины не способна сбивать российские ракеты
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способна сбивать российские ракеты. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Хотя украинские источники утверждают, что в прошлом система ПВО страны успешно перехватывала удары ракет "Кинжал", международные аналитики ставят это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем, которыми располагают ВСУ», — отмечается в материале издания.

Также авторы материала обращают внимание, что украинские военные не раз заявляли о невозможности сбить российские ракеты X-22.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат признал бессилие украинских средств ПВО перед ракетой X-22. В частности, он заявлял о необходимости специальных средств для перехвата вооружений подобного типа.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад провел секретную встречу по Украине. Чего добились переговорщики?

      Дом в Москве покрылся льдом

      Российская пенсионерка поверила мошенникам и осталась без жилья

      Фото загадочного трехметрового существа смутили рыбака с 50-летним стажем

      Линдси Лохан впервые вышла в свет после родов и удивила фанатов фигурой

      ChatGPT появится в автомобилях

      В Молдавии заявили о росте числа бедных

      Россиянина осудили за лжеминирование отеля ради знакомства с девушкой

      iPhone выпал из летевшего с оторванной дверью самолета и не сломался

      Стало известно о желании Бензема уйти из саудовского клуба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости