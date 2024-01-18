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10:46, 18 января 2024Бывший СССР

На Украине раскритиковали Канаду за задержку поставок вооружения

Глава СНБО Украины Данилов раскритиковал Канаду за задержку поставок ЗРК NASAMS

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Globe and Mail раскритиковал Канаду за задержку поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Секретарь СНБО рассказал, что его племенник стал одним из тех, кто погиб за 53 недели с тех пор, как Канада пообещала купить ЗРК NASAMS для Киева. Данилов также назвал вопрос по этой теме сложным. «Если бы у Украины была эта система противовоздушной обороны, спасла бы она жизнь моего племянника или нет? И таких людей, как мой племянник, много. У нас потери каждый день», — отметил он.

Кроме того, по словам Данилова, Украине не хватает вооружения, особенно того, которое пообещали предоставить союзники Киева. Глава ведомства подчеркнул, что украинская сторона получила недостаточно.

Ранее сообщалось, что ЗРК NASAMS, который Канада в 2023 году закупила у США для нужд Украины, так и не был поставлен Киеву. По данным канадского Минобороны, Оттава пообещала украинским войскам ракетную систему класса «земля-воздух», ее стоимость оценивают в 406 миллионов долларов.

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      Кристина Есикова
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