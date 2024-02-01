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16:50, 1 февраля 2024Мир

В ЕС одобрили использование доходов от российских активов для помощи Украине

Саммит ЕС утвердил использование доходов от российских активов для помощи Киеву

Фото: Johanna Geron / Reuters

Саммит Евросоюза (ЕС) утвердил предложение Европейской комиссии (ЕК) об использовании доходов от замороженных активов России для финансирование помощи Украине. Об этом сообщается в итоговом заявлении.

Помимо этого, саммит ЕС постановил увеличить бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на период до 2027 года. Так, 50 миллиардов пойдут на поддержку Киева, из них 33 миллиардов евро будут получены в виде кредитов, гарантированных из бюджета ЕС, а 17 миллиарда евро — в форме безвозмездной помощи.

«Потенциальные доходы для формирования этой суммы (фонда поддержки Украины — прим. «Ленты.ру») могут генерироваться в рамках соответствующих юридических актов ЕС относительно доходов частных площадок от иммобилизованных активов ЦБ России», -— говорится в сообщении.

Предполагается, что полученные от российских активов доходы будут хранится на специальных счетах на финансирование помощи Украине до востребования.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит Евросоюза (ЕС) утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро после того, как представители 27 стран-участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки.

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