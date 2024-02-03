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19:07, 3 февраля 2024Мир

Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов

FT: Запад хочет применить активы России для выпуска долговых обязательств Киева

Фото: chaylek / Shutterstock / Fotodom

Правительство Бельгии ознакомило представителей западных стран и страны «Большой семерки» (G7) с инициативой выпуска долговых обязательств для восстановления Украины при использовании российских активов в качестве залога. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Согласно инициативе, замороженные в Европе активы РФ будут выступать как гарантия погашения долга. В таком случае страны-союзники Киева сначала потребуют от России погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа — начнут изымать замороженные активы. «Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами», — заявил FT источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее Бельгия выразила опасение из-за конфискации российских активов. По словам депутата комитета по международным делам Самюэля Коголати, это связано с возможными исками от инвесторов из России.

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      Олеся Мицкевич
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