Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов

FT: Запад хочет применить активы России для выпуска долговых обязательств Киева

Правительство Бельгии ознакомило представителей западных стран и страны «Большой семерки» (G7) с инициативой выпуска долговых обязательств для восстановления Украины при использовании российских активов в качестве залога. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Согласно инициативе, замороженные в Европе активы РФ будут выступать как гарантия погашения долга. В таком случае страны-союзники Киева сначала потребуют от России погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа — начнут изымать замороженные активы. «Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами», — заявил FT источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее Бельгия выразила опасение из-за конфискации российских активов. По словам депутата комитета по международным делам Самюэля Коголати, это связано с возможными исками от инвесторов из России.