В ЕС договорились об иммобилизации доходов от российских активов

Еврокомиссия договорилась направить доходы от российских активов Украине

В Европе договорились об использовании доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, его слова приводит «Интерфакс».

Утвердить предложение комиссии и высокого представителя Еврокомиссии Жозепа Борреля об иммобилизации доходов от активов Центрального банка России планируют во вторник, 12 декабря. Страны объединения намерены направить налог на прибыль с замороженных российских средств для помощи Украины. Сейчас большая часть из заблокированных 200 миллиардов евро находятся у бельгийского депозитария Euroclear.

Ранее власти Бельгии объявили о планах создания фонда в размере 1,7 миллиарда евро за счет налогообложения доходов активов России. На Украине обсуждают использование этих поступлений в качестве залога для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов, это позволило бы занимать деньги на рынках капитала без необходимости рисковать собственными резервами.

Финансовые эксперты опасаются, что, если Европа конфискует принадлежащие Банку России средства, правительства других стран решат вывести свои деньги из еврозоны. Для обхода этих ограничений в Евросоюзе разработали механизм налога на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных ценных бумаг.

Страны Европы планируют зарабатывать на замороженных активах три миллиарда евро в год. В первом квартале 2023 года доход от процентных ставок по российским активам, которые хранятся у бельгийского депозитария Euroclear, составил около 1750 миллионов евро.