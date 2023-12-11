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16:02, 11 декабря 2023Экономика

В ЕС договорились об иммобилизации доходов от российских активов

Еврокомиссия договорилась направить доходы от российских активов Украине

Фото: Virginia Mayo / AP

В Европе договорились об использовании доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, его слова приводит «Интерфакс».

Утвердить предложение комиссии и высокого представителя Еврокомиссии Жозепа Борреля об иммобилизации доходов от активов Центрального банка России планируют во вторник, 12 декабря. Страны объединения намерены направить налог на прибыль с замороженных российских средств для помощи Украины. Сейчас большая часть из заблокированных 200 миллиардов евро находятся у бельгийского депозитария Euroclear.

Ранее власти Бельгии объявили о планах создания фонда в размере 1,7 миллиарда евро за счет налогообложения доходов активов России. На Украине обсуждают использование этих поступлений в качестве залога для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов, это позволило бы занимать деньги на рынках капитала без необходимости рисковать собственными резервами.

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Финансовые эксперты опасаются, что, если Европа конфискует принадлежащие Банку России средства, правительства других стран решат вывести свои деньги из еврозоны. Для обхода этих ограничений в Евросоюзе разработали механизм налога на непредвиденную прибыль, полученную от заблокированных ценных бумаг.

Страны Европы планируют зарабатывать на замороженных активах три миллиарда евро в год. В первом квартале 2023 года доход от процентных ставок по российским активам, которые хранятся у бельгийского депозитария Euroclear, составил около 1750 миллионов евро.

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      Вячеслав Агапов
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