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20:06, 3 февраля 2024Мир

В России отреагировали на новый план Запада по конфискации активов Москвы

Сенатор Карасин назвал актом бандитизма новый план по конфискации активов Москвы

Фото: Johanna Geron / Reuters

Россия не примет ни один план по конфискации заблокированных на зарубежных счетах активов Москвы, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о новой идее Запада изъять эти средства.

«Россия отреагирует на это как на акт международного бандитизма. Абсолютно неприкрытого, нарушающего все международные правила, в том числе правила банковского дела. Это абсолютно не соответствует каким-то морально-профессиональным критериям всего дела. Мы просто вынуждены разводить руками, но помимо того, что мы разводим руками, мы делаем соответствующие выводы», — сказал сенатор.

Правительство Бельгии представило западным странам и государствам G7 план, который мог бы позволить изымать в пользу Украины замороженные в Европе российские активы.

Согласно идее, будут выпущены долговые бумаги, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины под залог российских замороженных активов. Союзники Киева потребуют от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа начнут изымать замороженные активы. Это поможет обойти часть юридических препятствий для конфискации российских средств.

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После начала специальной военной операции в 2022 года западные страны заморозили активы Центрального банка России. По оценке Министерства финансов сумма составила около 300 миллиардов долларов. Глава ведомства Антон Силуанов отмечал, что Москва лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.

Украина и западные страны уже давно обсуждают вопрос передачи этих денег Киеву в качестве поддержки, однако они не могут найти юридических обоснований в законодательстве для этого.

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