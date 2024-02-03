В России отреагировали на новый план Запада по конфискации активов Москвы

Сенатор Карасин назвал актом бандитизма новый план по конфискации активов Москвы

Россия не примет ни один план по конфискации заблокированных на зарубежных счетах активов Москвы, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о новой идее Запада изъять эти средства.

«Россия отреагирует на это как на акт международного бандитизма. Абсолютно неприкрытого, нарушающего все международные правила, в том числе правила банковского дела. Это абсолютно не соответствует каким-то морально-профессиональным критериям всего дела. Мы просто вынуждены разводить руками, но помимо того, что мы разводим руками, мы делаем соответствующие выводы», — сказал сенатор.

Правительство Бельгии представило западным странам и государствам G7 план, который мог бы позволить изымать в пользу Украины замороженные в Европе российские активы.

Согласно идее, будут выпущены долговые бумаги, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины под залог российских замороженных активов. Союзники Киева потребуют от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае отказа начнут изымать замороженные активы. Это поможет обойти часть юридических препятствий для конфискации российских средств.

После начала специальной военной операции в 2022 года западные страны заморозили активы Центрального банка России. По оценке Министерства финансов сумма составила около 300 миллиардов долларов. Глава ведомства Антон Силуанов отмечал, что Москва лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.

Украина и западные страны уже давно обсуждают вопрос передачи этих денег Киеву в качестве поддержки, однако они не могут найти юридических обоснований в законодательстве для этого.