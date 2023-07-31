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15:41, 31 июля 2023Мир

Парламент Венгрии бойкотировал вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии не провел заседание по вступлению Швеции в НАТО из-за бойкота

Фото: Elekes Andor / Wikimedia

Парламент Венгрии еще не одобрил договор о вступлении Швеции в НАТО — причиной стал бойкот фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их младших партнеров в лице христианских демократов. Депутаты бойкотировали встречу по расширению альянса и на ней не было кворума, пишет ТАСС.

Для утверждения повестки дня не набралось достаточного числа голосов. Так что заседание свелось к обмену мнениями между представителями оппозиционных партий.

Парламент Венгрии 7 июля завершил весеннюю сессию и ушел на каникулы, но его созвали снова из-за необходимости одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс. Тем не менее фракция «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» с большинством в парламенте отказалась голосовать сейчас и согласилась вернуться к вопросу лишь осенью. Венгерский парламент возобновит свою работу в сентябре.

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    Виктория Кондратьева
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