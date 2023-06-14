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13:41, 14 июня 2023Мир

Эрдоган назвал условие одобрения вступления Швеции в НАТО

Эрдоган: Турция одобрит вступление Швеции в НАТО лишь при выполнении условий Анкары

Фото: Turkish Presidency / Globallookpress.com

Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО лишь после того, как Стокгольм выполнит обязательства по борьбе с террористическими группировками, прежние условия остаются неизменными. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Скоро в Вильнюсе [с 11 по 12 июля] пройдет саммит НАТО. Надеюсь, я приму в нем участие, если не возникнет экстраординарной ситуации. Ожидания Швеции [о смене подхода Анкары] не означают, что мы будем соответствовать им. Для того чтобы это случилось, прежде всего Швеция должна выполнить свои обязанности», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер выразил сожаление, что, несмотря на усилия союзников по НАТО, «даже сейчас на улицах Швеции проходят демонстрации террористов» из Рабочей партии Курдистана и сочувствующих им лиц, поэтому «Турция не может подходить к этому вопросу позитивно».

Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Анкара по-прежнему требует от Швеции более развернутого и детального выполнения требований по противодействию терроризму, которые Стокгольм до сих пор не выполнил в полной мере, поэтому Турция не намерена одобрить заявку Швеции в НАТО на встрече 14 июня.

Стокгольм подал заявку на присоединение к блоку одновременно с Хельсинки. Финляндия в апреле вступила в альянс, а процесс вхождения Швеции был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.

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    Виктория Кондратьева
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