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09:25, 13 июня 2023Мир

Стали известны намерения Турции по вступлению Швеции в НАТО

Bloomberg: Турция не одобрит на встрече 14 июня заявку Швеции на вступление в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Анкара по-прежнему требует от Швеции более развернутого и детального выполнения требований по противодействию терроризму, которые Стокгольм до сих пор не выполнил в полной мере, поэтому Турция не намерена одобрить заявку Швеции в НАТО на встрече 14 июня. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство Bloomberg.

«Турция заявляет, что Швеция должна полностью реализовать свой новый закон о борьбе с терроризмом, вступивший в силу 1 июня, чтобы предотвратить или разогнать антитурецкие протесты в стране. При этом в принятом документе нет положений, которые позволяли бы правоохранителям или властям подобные действия», — говорится в публикации.

Сообщается, что Стокгольм принял меры по экстрадиции части сторонников Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической группировкой, однако Анкара по-прежнему заявляет о неполном характере принятых мер, что сводит на нет перспективы скорейшего вступления Швеции в НАТО.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что Швеция выполнила все требования Турции и готова к вступлению в НАТО. Он пояснил, что для этого Стокгольму пришлось изменить некоторые законы.

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    Виктория Кондратьева
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