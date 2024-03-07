В Совфеде назвали НАТО гарантией опасности для Швеции

Косачев: Россия будет воспринимать Швецию как угрозу после вступления в НАТО

После вступления Швеции в НАТО Россия будет воспринимать Стокгольм как угрозу. Такое мнение выразил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, пишет РИА Новости.

По его словам, вступление Швеции в НАТО один из самых опрометчивых и недальновидных фактов в истории государства.

«Швеция, даже будучи "получленом" альянса, как до сих пор, тем не менее не воспринималась в России как угроза. Теперь будет. Тем самым НАТО — не гарантия безопасности, а гарантия опасности для шведов», — пояснил член Совфеда.

Он также назвал колоссальными имиджевую и статусную потерю для Швеции, отметив, что страна более 100 лет не будет восприниматься нейтральной.

Ранее на официальном сайте Белого дома появилось сообщение, в котором США подтвердили, что Швеция официально станет членом Североатлантического альянса в четверг 7 марта. «Швеция 7 марта 2024 года официально присоединяется к союзу НАТО и становится 32-м союзником», — говорится в сообщении.