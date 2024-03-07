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18:51, 7 марта 2024Россия

В Совете Федерации прокомментировали вступление Швеции в НАТО

Шендерюк-Жидков: РФ в ответ на вступление Швеции в НАТО усилит группировки войск

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

После вступления Швеции в НАТО Россия не сможет остаться в стороне от этих процессов и будет вынуждена ответить на расширение военного блока укреплением западной группировки своих войск. Так прокомментировал ситуацию сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, сообщает в четверг, 7 марта, РИА Новости.

«Швеция обладает довольно серьезной военной силой на континенте и ее нейтралитет долгие годы обеспечивал баланс сил как в Балтийском море, так и в целом в Европе», — отметил он.

Сенатор также подчеркнул, что Россия уже несколько столетий поддерживает безопасность мореплавания в Балтийском море и не допустит его односторонней милитаризации.

Ранее 7 марта Государственный департамент США сообщил, что Швеция официально стала членом Североатлантического альянса. Финляндия, подавшая заявку вместе со Швецией, стала официальным членом альянса в апреле 2023 года.

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      Игорь Дмитров
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