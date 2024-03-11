В штаб-квартире НАТО подняли флаг Швеции после вступления страны в альянс

В ходе торжественной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, ставшей официальным членом альянса. Об этом сообщает ТАСС.

В честь поднятия флага королевства в штаб-квартире альянса прошла пресс-конференция с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в ходе которой он заявил, что НАТО не планирует за счет Швеции увеличивать число стран альянса, размещающих на своей территории ядерное оружие. Он также сообщил, что НАТО не видит военной угрозы со стороны России.

Официальное вступление Швеции в альянс произошло 7 марта. Королевство стало 32-м по счету членом НАТО.