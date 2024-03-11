Генсек НАТО заявил об отсутствии военной угрозы от России

Генсек Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок стран не видит со стороны России военной угрозы против стран-членов альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее генсек НАТО заявил, что, по его мнению, Североатлантический альянс превосходит Россию в военном отношении. При этом он отметил, что украинский конфликт указал НАТО на имеющиеся проблемы, в число которых входит истощение имеющихся запасов.