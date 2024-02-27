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20:53, 27 февраля 2024Мир

Генсека НАТО захотели отправить в отставку после угроз в адрес России

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: генсек НАТО должен уйти после угроз России
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг должен уйти со своего поста после угроз в адрес России. Отправить главу Североатлантического альянса в отставку захотел бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times.

«Генерального секретаря НАТО нужно уволить прямо сейчас, пока не стало слишком поздно», — отреагировал он на слова Столтенберга о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять истребители F-16 для нанесения ударов по российской территории.

Брайен добавил, что такие заявления равносильны объявлению войны, и призвал пресечь этот иррациональный и опасный шаг в кратчайшие сроки.

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов истребителями F-16 по законным российским военным объектам за пределами Украины.

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      Семен Александров
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