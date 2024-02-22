Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:48, 22 февраля 2024Мир

В НАТО заявили о праве ВСУ наносить удары с F-16 по целям за пределами Украины

Столтенберг: ВСУ имеют право наносить удары с F-16 по целям за пределами Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Amir Cohen / Reuters

ВСУ имеют право наносить удары с F-16 по военным целям за пределами Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит «Российская газета».

«Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», — сказал руководитель Альянса.

Первые F-16 украинская армия может получить летом этого года, передать самолеты готовится Дания.

Хотя украинские власти всячески торопят союзников с передачей самолетов, спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат несколько дней назад заявил, что инфраструктура для них еще не готова.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия выразила протест из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

      Захарова высказалась о решении властей Риги о переименовании улиц

      Глава МИД Украины вновь перешел на криминальный жаргон

      Путин подвез вице-премьера на КамАЗе и в шутку поинтересовался наличием денег

      Американский наемник пожаловался на атаки дронов со стороны ВС РФ

      Бывший президент IIHF поддержал Валиеву

      США допустили возможность поставки Украине ракет увеличенной дальности

      В ЕС раскрыли содержание 13-го пакета санкций на годовщину СВО

      Известная спортсменка взволновала фанатов откровенным нарядом для гольфа

      В НАТО заявили о праве ВСУ наносить удары с F-16 по целям за пределами Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше