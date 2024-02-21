На Украине рассказали о сложностях с поставками истребителей F-16

В ВВС Украины признали сложности с поставками истребителей F-16

Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что сроки поставки американских истребителей F-16 в настоящее время остаются неизвестными, его слова передает KP.RU.

«Сроки поставки Украине западных истребителей F-16 пока остаются неизвестными, инфраструктура для них еще не готова», — сообщил спикер Юрий Игнат. Он также ранее рассказывал, что Украина не сможет обеспечивать самолеты разных типов и обучать для них пилотов.

Ранее Игнат в эфире телемарафона на канале ТСН сообщил, что ввиду неспособности приспособиться под разные самолеты Киев адаптирует инфраструктуру именно под F-16. «Идеально сегодня было бы под землю спрятать... Или построить железобетонные укрытия», — заявил военный, добавив, что украинская авиация состоит из советских самолетов 70-80-х годов выпуска, которые морально и физически устарели.