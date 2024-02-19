Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:05, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве признались в неспособности обслуживать истребители разных типов

Спикер ВС ВСУ Игнат: военные не смогут обслуживать разные типы истребителей

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут обслужить много истребителей разного типа. Это признал спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона на канале ТСН.

«Мы не сможем очень много самолетов разных типов ставить на вооружении, обслуживать их, обучать пилотов. Это для нас будет несколько сложный момент. Поэтому сосредоточиться нужно на цели номер один — это F-16», — сказал Игнат.

По его словам, ввиду неспособности приспособиться под разные самолеты Киев адаптирует инфраструктуру именно под F-16. «Идеально сегодня было бы под землю спрятать... Или построить железобетонные укрытия», — заявил военный.

Он добавил, что украинская авиация состоит из советских самолетов 70-х – 80-х годов выпуска, которые морально и физически устарели.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что воздушную тревогу по всей Украине ВСУ поднимают даже из-за взлета одного российского МиГ-31. «Его они ненавидят больше всего. Именно МиГ-31 способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", поэтому держит в страхе всю Украину», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке. Ранее там укрывались бойцы ВСУ

      Директор «Ленкома» раскрыл подробности своего состояния после госпитализации

      Названы сроки начала съемок фильма о Жириновском

      Сжегшей паспорт российской блогерше продлили домашний арест

      Россияне устроили массовую драку на спартакиаде из-за биатлона

      В Германии заявили о сфере поставок БПЛА в новом пакете санкций ЕС против России

      Турист отправился на вулкан в Индонезии и не выжил из-за истощения

      Военкора Коца задержали с наркотиками в Москве

      МИД Китая оценил сообщение о размещении оружия России в космосе

      Ростовские власти опровергли работу систем ПВО после сообщения о звуках взрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше