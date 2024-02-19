В Киеве признались в неспособности обслуживать истребители разных типов

Спикер ВС ВСУ Игнат: военные не смогут обслуживать разные типы истребителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут обслужить много истребителей разного типа. Это признал спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона на канале ТСН.

«Мы не сможем очень много самолетов разных типов ставить на вооружении, обслуживать их, обучать пилотов. Это для нас будет несколько сложный момент. Поэтому сосредоточиться нужно на цели номер один — это F-16», — сказал Игнат.

По его словам, ввиду неспособности приспособиться под разные самолеты Киев адаптирует инфраструктуру именно под F-16. «Идеально сегодня было бы под землю спрятать... Или построить железобетонные укрытия», — заявил военный.

Он добавил, что украинская авиация состоит из советских самолетов 70-х – 80-х годов выпуска, которые морально и физически устарели.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что воздушную тревогу по всей Украине ВСУ поднимают даже из-за взлета одного российского МиГ-31. «Его они ненавидят больше всего. Именно МиГ-31 способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", поэтому держит в страхе всю Украину», — сказал он.