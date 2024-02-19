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06:31, 19 февраля 2024Наука и техника

Назван пугающий ВСУ российский самолет

Матвийчук: вооруженные «Кинжалами» истребители МиГ-31 невозможно отследить

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские истребители-перехватчики МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пугают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Преимущества самолета назвал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

«Предположу, что воздушную тревогу по всей Украине ВСУ поднимают даже из-за одного МиГ-31. Его они ненавидят больше всего. Именно МиГ-31 способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", поэтому держит в страхе всю Украину», — сказал он.

По словам эксперта, средства противовоздушной обороны (ПВО) Киева не могут отследить самолет и навестись на него, поскольку МиГ-31 развивает скорость до 2,8 тысячи километров в час.

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В декабре в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о выполнении программы гособоронзаказа 2023 года по ремонту и модернизации высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Минобороны России.

В октябре источник ТАСС рассказал о готовности истребителей МиГ-31 с «Кинжалами» к патрулированию Черного моря.

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      Даниил Иринин
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