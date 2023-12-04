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16:54, 4 декабря 2023Наука и техника

В ОАК модернизировали истребители МиГ-31 для Минобороны

ОАК выполнила программу гособоронзаказа 2023 года по модернизации МиГ-31 для МО

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Авиационный завод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») выполнил программу гособоронзаказа 2023 года по ремонту и модернизации высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Минобороны (МО) России. Об этом рассказали в ОАК, передает ТАСС.

«Нижегородский авиационный завод "Сокол" успешно выполнил производственную программу 2023 года по капитальному ремонту и модернизации истребителей-перехватчиков МиГ-31 в рамках гособоронзаказа. Самолеты в установленные сроки переданы Минобороны России и отправлены в места базирования», — сообщили в корпорации.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что модернизация направлена на дальнейшее совершенствование и развитие МиГ-31.

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Двухместный перехватчик МиГ-31 совершил первый полет в 1975 году. Самолет, который приняли на вооружение в 1981 году, выпускали до 1994 года. В 1998 году создали модернизированную версию МиГ-31БМ, получившую новое оборудование.

В сентябре издание Military Watch писало, что МиГ-31, который развивает скорость более двух чисел Маха, намного опередил свое время. МиГ-31 стал первым самолетом, оснащенным радиолокационной станцией с фазированной решеткой.

В июле стало известно, что ОАК передала Минобороны России партию модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Воздушно-космических сил России.

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      Даниил Иринин
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