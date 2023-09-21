В США рассказали об опередившем свое время МиГ-31

MW назвал развивающий скорость более 2 Махов МиГ-31 революционным самолетом

Советский истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31, который развивает скорость более двух чисел Маха, намного опередил свое время. О революционных возможностях самолета рассказали в публикации американского журнала Military Watch (MW).

Издание составило список опередивших свое время советских и российских истребителей, в который также включили МиГ-1.44, МиГ-15, МиГ-21, МиГ-25 и Су-27. Отмечается, что МиГ-31 получил мощные двигатели Д-30Ф6, которые разработали на основе двигателя пассажирского Ту-134.

«Самолет был революционным во многих отношениях, в первую очередь в том, что в нем использовался радар с фазированной антенной решеткой для ведения воздушного боя за 20 лет до того, как любой западный или восточноазиатский проект получил бы то же самое», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что способность МиГ-31 длительное время летать со скоростью более двух чисел Маха позволяла ему патрулировать обширную территорию СССР.

В июле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию.

В апреле издание «Военная мысль» писало, что на базе МиГ-31Д создается комплекс противокосмической обороны «Контакт» с ракетой.