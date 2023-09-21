Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:15, 21 сентября 2023Наука и техника

В США рассказали об опередившем свое время МиГ-31

MW назвал развивающий скорость более 2 Махов МиГ-31 революционным самолетом

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Советский истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31, который развивает скорость более двух чисел Маха, намного опередил свое время. О революционных возможностях самолета рассказали в публикации американского журнала Military Watch (MW).

Издание составило список опередивших свое время советских и российских истребителей, в который также включили МиГ-1.44, МиГ-15, МиГ-21, МиГ-25 и Су-27. Отмечается, что МиГ-31 получил мощные двигатели Д-30Ф6, которые разработали на основе двигателя пассажирского Ту-134.

«Самолет был революционным во многих отношениях, в первую очередь в том, что в нем использовался радар с фазированной антенной решеткой для ведения воздушного боя за 20 лет до того, как любой западный или восточноазиатский проект получил бы то же самое», — пишет издание.

Материалы по теме:
Беспилотники, броневики и космическая станция. Как выглядит самое современное оружие и техника России?
Беспилотники, броневики и космическая станция.Как выглядит самое современное оружие и техника России?
15 августа 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В публикации подчеркнули, что способность МиГ-31 длительное время летать со скоростью более двух чисел Маха позволяла ему патрулировать обширную территорию СССР.

В июле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию.

В апреле издание «Военная мысль» писало, что на базе МиГ-31Д создается комплекс противокосмической обороны «Контакт» с ракетой.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число погибших в Карабахе российских миротворцев

    Эрдоган сравнил количество газа в Турции и Европе

    Тушение пожара вертолетами в Новой Москве попало на видео

    Грузия дважды отказала российской авиакомпании в полетах

    Двоих россиян осудили на сроки до восьми лет за хранение гранатомета

    Аферисты почти месяц обманывали россиянина и получили несколько миллионов рублей

    Телеведущая случайно выругалась в эфире и насмешила пользователей сети

    Психолог объяснила желание несвободных мужчин переписываться с другими женщинами

    Глава ФИФА высказался об участии сборной России на чемпионате мира-2026

    Рекордный спрос на жилье в новостройках зафиксирован в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости