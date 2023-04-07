В России создадут противоспутниковые комплексы на базе самолетов

«Военная мысль»: противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76 создадут в России

Противоспутниковые комплексы на базе истребителя МиГ-31Д и самолета с боевым лазером на базе Ил-76 создадут в России. Об этом сообщает издание «Военная мысль».

Так, на базе МиГ-31 создается комплекс противокосмической обороны «Контакт» с ракетой, а на базе Ил-76 — боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон». Кроме того, сообщается о работе над боевой лазерной системой «Пересвет».

Как отмечает РИА Новости, последний раз о работах по созданию противоспутникового ракетного комплекса авиационного базирования официально сообщалось в 2009 году.

Ранее военный эксперт Алексей Борзенко назвал ракеты «Кинжал» абсолютным и неуязвимым оружием. Журналист уточнил, что боевая часть ракеты может включать в себя 500 килограммов взрывчатки.