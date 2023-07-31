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12:58, 31 июля 2023Наука и техника

ВКС России получили модернизированные перехватчики МиГ-31

ОАК передала Минобороны России партию модернизированных перехватчиков МиГ-31

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны России партию модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 для Воздушно-космических сил (ВКС) России. Самолеты получили расширенные возможности. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, передает РИА Новости.

«Нижегородский авиационный завод "Сокол" Объединенной авиастроительной корпорации (…) передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию. Работы выполнены в рамках гособоронзаказа. Самолеты отправлены на аэродромы постоянного базирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты обладают теми же летно-техническими характеристики, которые заложили в них при проектировании, но при этом они получили «более широкие функции и возможности».

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Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что модернизация МиГ-31 является одной из основных компетенций завода «Сокол». Он добавил, что в дальнейшем работу продолжат в рамках выполнения контрактов 2023 года.

В апреле издание «Военная мысль» писало, что в России создадут на базе истребителя МиГ-31 комплекс противокосмической обороны «Контакт» с ракетой.

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    Даниил Иринин
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