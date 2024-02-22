Дания назвала дату поставки Украине первых истребителей F-16

Глава Минобороны Поульсен: Дания передаст Украине первые истребители F-16 летом

Дания передаст Украине первые истребители F-16 летом. Дату поставки Киеву самолетов назвал глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Reuters.

Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что все ненужное оружие нужно отдать Киеву для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Дания в свою очередь отдаст украинской армии артиллерию. Она также призвала принять Украину в НАТО и ЕС по ускоренной программе вступления.