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12:18, 18 февраля 2024Мир

Дания призвала отдать Украине ненужное оружие

Премьер Дании Фредериксен призвала ЕС отдать ненужное оружие для ВСУ
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Все ненужное оружие нужно отдать Киеву для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Дания в свою очередь отдаст украинской армии всю артиллерию. Об этом заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен, сообщает Jyllands Posten.

«Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине», — призвала политик.

Также Фредериксен заявила, что в рамках долгосрочной поддержки Украины также призывает принять Украину в НАТО и ЕС по ускоренной программе вступления.

Ранее Германия пообещала оказывать военную помощь Киеву в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет. В частности, ФРГ также продолжит содействовать повышению совместимости Вооруженных сил Украины с силами государств НАТО. Кроме того, Германия гарантировала Украине помощь в области информационной безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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