Германия пообещала Киеву помощь для ВСУ

ФРГ гарантировала Украине помощь с обучением и снаряжением ВСУ на десять лет

Германия намерена оказывать военную помощь Киеву в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет. Об этом говорится в официальном тексте соглашения о сотрудничестве по безопасности между ФРГ и Украиной, сообщает Reuters.

«Германия подчеркивает свое намерение оказывать долгосрочную военную поддержку украинским силам безопасности и обороны для того, чтобы полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», — указано в документе.

В частности, ФРГ обязуется обучать и снаряжать украинских военных современным оружием, а также продолжит содействовать повышению совместимости Вооруженных сил Украины (ВСУ) с силами государств НАТО. Кроме того, Германия гарантировала Украине помощь в области информационной безопасности.

В пятницу, 16 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Как заявил украинский лидер, договоренности предполагают оказание Украине помощи на сумму более 7 миллиардов евро (688,8 миллиарда рублей) в этом году.