Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:33, 16 февраля 2024Мир

Германия пообещала Киеву помощь для ВСУ

ФРГ гарантировала Украине помощь с обучением и снаряжением ВСУ на десять лет

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия намерена оказывать военную помощь Киеву в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет. Об этом говорится в официальном тексте соглашения о сотрудничестве по безопасности между ФРГ и Украиной, сообщает Reuters.

«Германия подчеркивает свое намерение оказывать долгосрочную военную поддержку украинским силам безопасности и обороны для того, чтобы полностью восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», — указано в документе.

В частности, ФРГ обязуется обучать и снаряжать украинских военных современным оружием, а также продолжит содействовать повышению совместимости Вооруженных сил Украины (ВСУ) с силами государств НАТО. Кроме того, Германия гарантировала Украине помощь в области информационной безопасности.

В пятницу, 16 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Как заявил украинский лидер, договоренности предполагают оказание Украине помощи на сумму более 7 миллиардов евро (688,8 миллиарда рублей) в этом году.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне Авдеевку назвали предвестником новых поражений Киева без помощи США

      Путин высказался о ключевой ставке ЦБ

      Германия пообещала Киеву помощь для ВСУ

      Похудевший на 80 килограммов артист «Кривого зеркала» заявил о пережитом ужасе

      Легенда «Спартака» прокомментировал приговор легионеру клуба Промесу

      В Британии анонсировали «крикливый поединок» Лаврова с Кэмероном

      Стало известно о неполадках американского Nova-C

      Россиянкам назвали модную одежду на весну и лето

      Устроившему перестрелку в центре Москвы мужчине избрали меру пресечения

      Путин заявил об успешной замене импортной продукции отечественной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше