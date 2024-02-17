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12:59, 17 февраля 2024Мир

В НАТО заявили о превосходстве альянса над Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг НАТО заявил, что альянс сильнее России

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о превосходстве альянса над Россией. Его слова передает ТАСС.

«НАТО — это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России», — сказал Столтенберг. При этом генсек альянса признал «некоторые проблемы» НАТО с израсходованными военными запасами.

«Но в то же время конфликт на Украине указал на то, что есть явные проблемы, для поддержания боевых действий нужны запчасти, обслуживание и боеприпасы. И с начала конфликта на Украине мы израсходовали свои запасы, сейчас они маловаты», — сообщил генеральный секретарь НАТО. По его словам, на данный момент альянс срочно наращивает производство.

Ранее Столтенберг назвал условие вступления Украины в альянс. «Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым ранее решениям», — сказал он. По словам генсека альянса, приглашение будет сделано, когда все союзники с этим согласятся, а Киев выполнит все необходимые для этого условия.

До этого страны НАТО заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников. Столтенберг также обосновал помощь Украине опасностью повторения сценария на Тайване и призвал Конгресс США одобрить новую помощь.

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      Олег Давыдов
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