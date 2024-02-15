Страны НАТО заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников

Столтенберг: группа стран НАТО решила поставить Украине миллион беспилотников

Группа стран НАТО решила поставить Украине миллион беспилотников. О таких планах на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Группа союзников собралась вместе с целью поставить один миллион беспилотников Украине», — сказал Столтенберг.

Ранее страны НАТО подписали контракты для помощи Украине на 10 миллиардов долларов.