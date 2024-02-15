Страны НАТО подписали контракты для помощи Украине на 10 миллиардов долларов

Столтенберг: страны НАТО подписали контракты для помощи ВСУ на 10 млрд долларов

Страны НАТО за последнее время согласовали и подписали контракты о военной помощи Украине суммарно на десять миллиардов долларов. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны НАТО, сообщает ТАСС.

«Сегодня во второй половине дня я буду председательствовать на заседании Совета Украина — НАТО. Мы должны нарастить производство. Страны НАТО за последние месяцы смогли согласовать и подписать контракты [о производстве оружия и боеприпасов для Украины] на десять миллиардов долларов», — отметил Столтенберг.

Он также выразил признательность Европейскому союзу за предоставление Украине 50 миллиардов евро и изъявил надежду, что Конгресс США возьмет пример с европейских стран и одобрит помощь Киеву.

Ранее Столтенберг поделился подробностями расходов стран-членов НАТО на оборону в 2024 году. По его словам, альянс суммарно потратит 380 миллиардов долларов на укрепление своей обороноспособности.