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13:25, 14 февраля 2024Мир

Столтенберг назвал траты европейских стран НАТО на оборону

Столтенберг: 18 стран НАТО потратят на оборону $ 380 млрд в 2024 году
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские страны НАТО потратят на оборону 380 миллиардов долларов в 2024 году. Такую цифру назвал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит Reuters.

«Я ожидаю, что 18 стран НАТО потратят два процента своего ВВП на оборону в этом году», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

В то же время генсек отметил, что страны НАТО не видят никакой непосредственной военной угрозы для себя. По его словам, это объясняется резким увеличением военных расходов государств альянса.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Политик также призвал отказаться от помощи другим странам на безвозмездной основе. По его мнению, помощь должна осуществляться в виде займов с обязательным возвратом.

Столтенберг, в свою очередь, раскритиковал заявление экс-президента про неготовность стран НАТО защищать друг друга. По его словам, подобные предположения подрывают безопасность.

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