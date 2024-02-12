Столтенберг раскритиковал слова Трампа об отказе стран НАТО защищать друг друга

Столтенберг: слова Трампа об отказе стран НАТО защищать друг друга недопустимы

Заявление экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа про неготовность НАТО защищать страны — члены альянса подвергают риску европейских и американских военнослужащих. Об этом рассказал генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters.

«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе безопасность США», — отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Политик также призвал отказаться от помощи другим странам на безвозмездной основе. По его мнению, помощь должна осуществляться в виде займов с обязательным возвратом.

В конце января Дональд Трамп усомнился в желании НАТО защищать США. В свою очередь, лидер правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Евросоюз должен подготовится в войне без поддержки альянса и Соединенных Штатов из-за потенциальной угрозы возвращения Трампа на пост президента Штатов.