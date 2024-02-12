Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:35, 12 февраля 2024Мир

Столтенберг раскритиковал слова Трампа об отказе стран НАТО защищать друг друга

Столтенберг: слова Трампа об отказе стран НАТО защищать друг друга недопустимы
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press

Заявление экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа про неготовность НАТО защищать страны — члены альянса подвергают риску европейских и американских военнослужащих. Об этом рассказал генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters.

«Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе безопасность США», — отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Политик также призвал отказаться от помощи другим странам на безвозмездной основе. По его мнению, помощь должна осуществляться в виде займов с обязательным возвратом.

В конце января Дональд Трамп усомнился в желании НАТО защищать США. В свою очередь, лидер правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Евросоюз должен подготовится в войне без поддержки альянса и Соединенных Штатов из-за потенциальной угрозы возвращения Трампа на пост президента Штатов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пашинян оценил возможность визита Путина в Армению

      Президент ЦАР направился в Москву

      Алиханов заявил о «прямом отношении» Канта к конфликту на Украине

      Залужный опубликовал первое фото после увольнения

      Дженнифер Лопес снялась в откровенном виде

      В США произошла стрельба в церкви

      Стало известно о взрывах в Харькове и Павлограде

      Главу Пентагона снова госпитализировали

      В России раскритиковали идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

      Российская компания под санкциями впервые победила в международном суде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше