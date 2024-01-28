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01:38, 28 января 2024Мир

Трамп усомнился в желании НАТО защищать США

Экс-президент Трамп усомнился в желании НАТО защищать США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ronda Churchill / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп усомнился в желании НАТО защищать США. Об этом он заявил на митинге сторонников в штате Невада, пишет РИА Новости.

«Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь. Я знаю этих людей», — подчеркнул он.

Ранее лидер правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что Евросоюз должен подготовится в войне без поддержки НАТО и Соединенных Штатов из-за потенциальной угрозы возвращения Дональда Трампа на пост президента США. По его словам, Европа также должна построить свой атомный щит, чтобы защитить себя.

21 января бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома и экс-советник Трампа Энтони Скарамуччи заявил о том, что возможная победа политика на выборах станет серьезной проблемой для Европы, так как политик ненавидит НАТО и больше всего на свете хочет его упразднить.

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      Марина Совина
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