Экс-советник Трампа назвал его возможную победу на выборах проблемой для Европы

Экс-советник Трампа: победа политика на выборах станет проблемой для Европы

Бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома и экс-советник Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил о том, что возможная победа политика на выборах президента США станет серьезной проблемой для Европы. Своим мнением он поделился в интервью изданию Der Spiegel.

«Он [Трамп] ненавидит НАТО и больше всего на свете хочет его упразднить. Он любит [президента РФ Владимира] Путина. Но я предполагаю, что его остановят», — подчеркнул Скарамуччи.

Собеседник издания также признался, что не верит в победу Трампа, так как политика любит небольшая группа людей, которые «верят в фашизм и в превосходство белой расы», в то время как остальная часть населения Америки ненавидит его.

«Он хочет быть диктатором, поэтому он будет продвигать еще более властолюбивую программу», — резюмировал экс-директор по коммуникациям в аппарате Белого дома.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возвращение экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства может быть именно тем, в чем сейчас нуждается весь мир.