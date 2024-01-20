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02:02, 20 января 2024Мир

Джонсон выступил за возвращение Трампа как президента США

Джонсон: возвращение Трампа как президента США может быть необходимо миру
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возвращение экс-президента США Дональда Трампа на пост главы государства может быть именно тем, в чем сейчас нуждается весь мир. Об этом Джонсон написал в колонке для газеты Daily Mail.

Джонсон отметил, что не умаляет достоинств действующего президента США Джо Байдена, «который сделал много хорошего и является убежденным атлантистом и другом нашей страны». Британский политик добавил, что также не умаляет ошибку Трампа, которая привела к беспорядкам в Капитолии 6 января 2021 года.

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«Если взглянуть на факты, то вполне можно заявить, как я это сейчас и делаю, что президентство Трампа может быть именно тем, что сейчас необходимо миру», — подчеркнул он.

В той же статье Джонсон выразил уверенность в поддержке США Украины при переизбрании Трампа. По его мнению, экс-лидер США не является потенциальным диктатором, которым его стремятся выставить его противники.

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      Марина Совина
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