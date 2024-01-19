Джонсон выразил уверенность в поддержке США Украины при переизбрании Трампа

Джонсон: Трамп продолжит поддерживать Украину в случае переизбрания президентом

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что в случае переизбрания Дональда Трампа на президентских выборах в США тот не отвернется от Украины и продолжит оказывать ей необходимую поддержку. Об этом он рассказал газете Daily Mail.

«Если он сделает правильную вещь и поддержит Украину (а я верю, что он поддержит), то президентство Трампа станет большой победой для мира», — заявил Джонсон.

По его словам, Трамп не является потенциальным диктатором, которым его стремятся выставить его противники. Британский экс-премьер добавил, что бывший хозяин Белого дома становится только сильнее от любых попыток «отменить» его.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в Белом доме, штаб-квартире НАТО и в Киеве существует острое понимание, что, если Дональд Трамп будет переизбран на пост президента в ноябре 2024 года, он, скорее всего, сократит поддержку Киева.