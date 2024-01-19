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17:48, 19 января 2024Мир

В США обеспокоились блокировкой помощи Украине в случае переизбрания Трампа

CNN: в США опасаются блокировки помощи Украине после переизбрания Трампа

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В Белом доме, штаб-квартире НАТО и в Киеве существует острое понимание, что, если Дональд Трамп будет переизбран на пост президента в ноябре 2024 года, он, скорее всего, сократит поддержку Киева. О том, что в США обеспокоились блокировкой помощи в случае переизбрания Трампа, пишет CNN со ссылкой на источники.

«Основная причина, по которой республиканцы не выступают в поддержку дополнительной помощи Украине, заключается в том, что они не хотят обидеть кандидата Трампа и его сторонников, — заявил член Демократической партии Майк Куигли в эфире CNN. — Он уже ясно дал понять, что будет делать: война закончится в его первый день, а это значит, что [президент России Владимир] Путин сможет сохранить те границы, которые у него есть, если не больше».

Как отмечает CNN, чиновники администрации и законодатели стараются одобрить и направить финансирование Украине до того, как истечет срок президентства нынешнего американского лидера Джо Байдена, так как опасаются переизбрания Трампа.

«Многие люди, с которыми я разговаривал, думают о том, чтобы направить как можно больше помощи до января 2025 года, — сказал американский чиновник. — Важно, чтобы деньги были не только одобрены, но и отправлены до выборов, поскольку любые средства на 2024-й финансовый год, все еще ожидающие использования, могут быть заблокированы Трампом [после прихода к власти]».

Ранее Джо Байден назвал отказ от помощи Украине угрозой Соединенным Штатам, НАТО и миру. Он призвал конгрессменов как можно скорее выделить средства на поддержку Киева, послав таким образом необходимый сигнал союзникам.

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      Анастасия Яланская
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