ЕС призвали быть в состоянии защитить себя без НАТО и Трампа

Politico: ЕС должен подготовиться к войне без НАТО и построить свой атомный щит

Европейский союз (ЕС) должен подготовится в войне без поддержки НАТО и США из-за потенциальной угрозы возвращения Дональда Трампа на пост президента США. К этому страны блока призвал лидер правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, сообщает Politico.

«Мы хотим НАТО, но мы также должны быть достаточно сильными, чтобы иметь возможность защитить себя без него или во времена Трампа (...) Независимо от того, кто будет избран в Америке, Европа должна быть в состоянии постоять за себя с точки зрения внешней политики и быть в состоянии защитить себя», — констатировал немецкий консерватор.

По его словам, Европа также должна построить свой атомный щит, чтобы защитить себя. «Мы все знаем, что, когда дело доходит до критической ситуации, ядерный вариант становится действительно решающим», — объяснил он.

Ранее заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли предложила Евросоюзу план на случай переизбрания Трампа. Она утверждает, что страны ЕС должны более тесно сотрудничать в области обороны, если Трамп решит «бросить» Европу.