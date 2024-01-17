Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:43, 17 января 2024Мир

В ЕС предложили план на случай победы Трампа на выборах

Замглавы ЕП Барли: оборона ЕС должна стать независимой, если Трамп бросит Европу

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) должны более тесно сотрудничать в области обороны на случай, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США и решит «бросить» Европу. Такой план предложила заместитель председателя Европейского парламента (ЕП) Катарина Барли, сообщает РИА Новости.

По словам замглавы ЕП, после первого президентского срока Трампа стало ясно, что Евросоюз должен стать стратегически более независимым. «Если Трамп бросит Европу, ЕС должен быть в состоянии действовать (...) и стоять на своих собственных ногах в плане политики безопасности», — объяснила она.

По ее словам, членам ЕС необходимо более тесно сотрудничать в военной сфере. «Уже сейчас целью должно быть увеличение совместных закупок и производства военных товаров», — констатировала Барли.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США останутся в альянсе, даже если Трамп станет новым американским президентом. Генсек уточнил, что не верит в то, что Трамп решится на выход из Североатлантического альянса.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?

      Храм в российском регионе ушел под лед

      В МТС прокомментировали коллективный иск из-за «голой вечеринки»

      В Госдуме отреагировали на поездку Билана в ДНР после голой вечеринки

      В НАТО призвали к военной трансформации альянса

      Полмиллиона игнорирующих свои болезни москвичей получили видео от врача

      Братья обокрали музей на миллионы долларов из-за долгов

      Путин дал поручение о соотечественниках за рубежом

      В Грузии заявили о замене изображения Сталина на иконе святой Матроны

      Названы особенности выпустившей ракеты по Белгороду РСЗО «Вампир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше