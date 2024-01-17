В ЕС предложили план на случай победы Трампа на выборах

Замглавы ЕП Барли: оборона ЕС должна стать независимой, если Трамп бросит Европу

Страны Европейского союза (ЕС) должны более тесно сотрудничать в области обороны на случай, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США и решит «бросить» Европу. Такой план предложила заместитель председателя Европейского парламента (ЕП) Катарина Барли, сообщает РИА Новости.

По словам замглавы ЕП, после первого президентского срока Трампа стало ясно, что Евросоюз должен стать стратегически более независимым. «Если Трамп бросит Европу, ЕС должен быть в состоянии действовать (...) и стоять на своих собственных ногах в плане политики безопасности», — объяснила она.

По ее словам, членам ЕС необходимо более тесно сотрудничать в военной сфере. «Уже сейчас целью должно быть увеличение совместных закупок и производства военных товаров», — констатировала Барли.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США останутся в альянсе, даже если Трамп станет новым американским президентом. Генсек уточнил, что не верит в то, что Трамп решится на выход из Североатлантического альянса.