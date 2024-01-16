Столтенберг прокомментировал планы Трампа выйти из НАТО

Генсек Столтенберг: США не выйдут из НАТО, независимо от результатов выборов

США останутся членом НАТО, независимо от результатов выборов, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал планы бывшего американского президента Дональда Трампа выйти из НАТО. «Уверен, что, независимо от результатов выборов в Соединенных Штатах, США останутся сильным и важным союзником в НАТО. Потому что иметь более 30 друзей и союзников — в интересах безопасности США», — отметил руководитель.

Он напомнил, что партии в Конрессе поддерживают НАТО. Столтенберг указал, что Трамп ранее не был доволен инвестициями Европы в НАТО, но теперь союзники это делают.

Ранее Конгресс США в рамках принятого проекта оборонного бюджета ограничил возможность лидера страны по выходу из НАТО. В законопроекте отмечается, что американский президент не должен приостанавливать, прекращать деятельность, денонсировать работу или выводить США из Североатлантического договора.