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15:23, 15 декабря 2023Мир

Конгресс США ограничил возможность лидера страны по выходу из НАТО

Конгресс принял закон, ограничивающий возможность лидера США по выходу из НАТО

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Конгресс США в рамках принятого проекта оборонного бюджета ограничил возможность лидера страны по выходу из НАТО. О решении американских законодателей по соответствующему закону сообщает The Hill.

Инициаторами такой меры стали сенаторы Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) и Марко Рубио (республиканец от Флориды). «Мы должны гарантировать, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников», — заявил Рубио.

В законопроекте отмечается, что американский президент не должен приостанавливать, прекращать деятельность, денонсировать работу или выводить США из Североатлантического договора, кроме как по совету и с согласия Сената США.

По словам Кейна, этот закон подтверждает поддержку Вашингтоном этого важнейшего альянса, который является «основополагающим для национальной безопасности США».

Ранее в США допустили, что бывший президент страны Дональд Трамп может вывести страну из НАТО и уничтожить альянс, если его снова выберут главой государства.

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      Семен Александров
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