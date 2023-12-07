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10:28, 7 декабря 2023Мир

В США допустили уничтожение НАТО

Экс-глава Пентагона: Трамп может вывести страну из НАТО и уничтожить альянс

Фото: Jeff Blake / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп может вывести страну из НАТО и уничтожить альянс, если его снова выберут главой государства, допустил экс-глава Пентагона Марк Эспер. Его слова приводит MSNBC.

«Точно [произойдет] вывод войск из стран — членов НАТО, и в итоге это может привести к развалу всего альянса», — сказал он.

По его словам, такой сценарий означал бы конец гегемонии США и развал правил и норм, установившихся за последние годы.

Ранее Трамп сказал, что США при нынешнем лидере Джо Байдене превращаются в банановую республику. К таким последствиям приводят планы Байдена по устранению своих политических конкурентов, объяснил политик.

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      Виктория Кондратьева
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