Трамп обвинил Байдена в превращении США в банановую республику

Экс-президент Трамп: США при Байдене превращаются в банановую республику

США при ее нынешнем лидере Джо Байдене превращаются в банановую республику. С таким заявлением на своей странице в соцсети Truth Social выступил бывший американский президент Дональд Трамп.

По словам бывшего хозяина Белого дома, к таким последствиям приводят планы Байдена по устранению своих политических конкурентов.

«Весь мир наблюдает, как США превращаются в банановую республику. Байден должен отказаться от этого плана и остановить это, пока не стало слишком поздно», — написал в своем блоге Трамп, добавив, что уровень его поддержки среди американцев «становится все выше и выше, в некоторых местах бьет рекорды».

Ранее Трамп назвал свое участие в выборах на пост главы государства в 2024 году крестовым походом против Байдена. «Я обещаю, если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец. Америка снова будет свободной страной», — объявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова.